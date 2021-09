BolsonaroCorno é assunto mais comentado nas redes após vir à tona traição de ex-mulher

Internautas repercutiram o fato de que Bolsonaro Bolsonaro tirou ex do controle das “rachadinhas” após descobrir que era traído com bombeiro edit

247 - Após vir à tona na mídia que Jair Bolsonaro (Sem Partido) passou todo comando do esquema de “rachadinhas” dos gabinetes dos filhos para Flávio e Carlos, por descobrir que a sua ex-esposa advogada, a Ana Cristina Siqueira Valle, o traía com o bombeiro que fazia a escolta da família no Rio de Janeiro, internautas subiram a #BolsonaroCorno nos assuntos mais comentados do Twitter.

A informação sobre a suposta traição é do ex-empregado, Marcelo Luiz Nogueira de Santos, à coluna de Guilherme Amado.

Veja a repercussão:

O gado segue quem tem chifre maior. #BolsonaroCorno PUBLICIDADE September 3, 2021

Como vai ser a manifestação no dia 07 de setembro.#BolsonaroCorno pic.twitter.com/sb0piImHQ5 — Phillip Honorato (@philliphonorato) September 3, 2021

"Ser corno ou não ser

Eis a minha indagação

Sem você vivo sofrendo

Pelos buteco bebendo

Arrumando confusão"#BolsonaroCorno pic.twitter.com/pc2tdl8ASF — Phillip Honorato (@philliphonorato) September 3, 2021

É como o Fabio Porchat já disse: não adianta chamar Bolso de genocida. Tem q falar q ele é brocha e pau fino. #BolsonaroCorno https://t.co/eAMs9PiqM8 — Lola Aronovich (@lolaescreva) September 3, 2021

