Boninho se submete a procedimentos estéticos para receber a esposa Ana Furtado de viagem: "Vou estar bonitinho para ela"

Apoie o 247

ICL

O diretor da Rede Globo, Boninho, surpreendeu seus seguidores nas redes sociais na última quinta-feira (03), ao publicar um vídeo onde aparece com um curativo no rosto. O motivo foi um procedimento estético para tratar rugas, cicatrizes, flacidez e acnes.

Romântico, Boninho afirmou que passou pelo tratamento para aguardar a volta de sua esposa, Ana Furtado, que viajou para fazer a cobertura do Oscar nos Estados Unidos. "Tem coisa melhor que se cuidar para quem a gente ama?", começou o diretor da Globo.

"Então, Ana Furtado, faz o Oscar lá em LA (Los Angeles) e, quando voltar, vou estar te esperando para te encher de beijos!", prosseguiu ele na gravação, onde também explicou quais procedimentos fez. "Estou meio 'baleado'. Tive que fazer uns procedimentos e aproveitei e fiz microagulhamento fotopulsado mais algumas coisinhas. Para quê? Para ficar bonitinho para Ana Furtado. Ela vai viajar agora para Los Angeles para fazer o Oscar. Quando ela voltar, vou estar bonitinho para ela", disse o diretor.

Enquanto isso, Boninho continua a lidar com as situações no BBB 23, programa que dirige na emissora carioca. Após o Big Fone tocar pela segunda vez no dia anterior (02), Key Alves e Cezar fizeram duras críticas, afirmando que apenas o outro grupo é favorecido: “Negócio de Big Fone está chato hein? Que porre, muda completamente a história do jogo”, disparou Black. Usuários do Twitter brincaram com a situação e alfinetaram: “Se continuar reclamando vai tomar bronca do Boninho”, publicou um deles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.