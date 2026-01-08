Brad Pitt gaúcho? caso ganha as redes após senhora ser abordada em aeroporto esperando o desembarque do ator
A mulher, de 54 anos, teve o carro abordado enquanto aguardava o pouso de uma aeronave que traria o astro de Hollywood ao Brasil
247 - A história de uma moradora de São Valentim, pequeno município do norte do Rio Grande do Sul com cerca de 3,2 mil habitantes, chamou a atenção nas redes sociais após ela se apresentar como noiva do ator Brad Pitt. O caso ocorreu na noite de 24 de dezembro, véspera de Natal, e ganhou repercussão nacional depois da divulgação de um vídeo que mostra a abordagem policial no aeroporto de Erechim.
A mulher, de 54 anos, teve o carro abordado por policiais militares enquanto aguardava, segundo relatou, o pouso de uma aeronave que traria o astro de Hollywood ao Brasil. Aos agentes, ela afirmou que o encontro teria como objetivo oficializar o relacionamento e realizar o casamento com o ator norte-americano. Durante a conversa com os policiais, a mulher detalhou os supostos planos do casal.
"O plano era a gente se casar", afirmou. Segundo o relato, após buscá-lo no aeroporto, os dois passariam duas noites hospedados em um hotel em Erechim, cidade próxima a São Valentim.
Questionada pelos policiais se havia confirmado a identidade da pessoa com quem dizia manter contato, a mulher descartou a possibilidade de golpe ou engano. "Eu tenho certeza, porque eu falei várias vezes com ele por videochamada. Quando tu faz uma videochamada, não tem como botar outra pessoa a falar contigo", insistiu.
O episódio levou ao registro de um boletim de ocorrência na segunda-feira (5). No documento, de acordo com G1, a mulher apresentou uma versão diferente da inicialmente relatada aos policiais. Ela afirmou que toda a situação teria sido uma brincadeira feita na presença do filho de 12 anos, que estava com ela no veículo no momento da abordagem.
No boletim, a mulher negou ter sido vítima de qualquer tipo de golpe financeiro ou emocional. "Que nada do que ela falou é verdade. Relata que nunca teve contato com golpistas que se passaram pelo ator Brad Pitt. Que nunca mandou dinheiro para ninguém, nem teve qualquer prejuízo financeiro com o fato", diz um trecho do registro policial.
Apesar da nova versão, a Polícia Civil informou que o caso segue em análise. O delegado Germano Alves de Lima explicou que a investigação busca esclarecer se houve ou não a prática de crime, especialmente estelionato. "Estamos buscando mais informações a fim de evidenciar se ocorreu ou não o crime de estelionato, em caso negativo, vamos analisar a conduta dela se enquadra em algum crime", afirmou.
A Polícia reforça o alerta para que cidadãos desconfiem de contatos virtuais envolvendo figuras públicas e denunciem situações suspeitas, especialmente quando há pedidos de dinheiro ou promessas irreais de encontros e relacionamentos.
O chamado “golpe do amor” ocorre quando criminosos criam perfis falsos para simular relacionamentos afetivos, ganhar a confiança da vítima e, aos poucos, induzi-la a enviar dinheiro ou compartilhar informações pessoais. Em geral, os golpistas exploram emoções, criam histórias convincentes e usam a urgência como ferramenta de manipulação.
Alertas para identificar um possível golpe de amor
- A pessoa evita encontros presenciais e sempre apresenta desculpas para não se encontrar
- O contato evolui rápido demais para declarações de amor, promessas de casamento ou planos de vida em comum
- Há pedidos de dinheiro, cartões-presente, transferências ou ajuda financeira para emergências médicas, viagens ou problemas bancários
- O suposto parceiro diz ser militar, médico em missão internacional ou alguém que trabalha fora do país
- Perfís usam poucas fotos, imagens de celebridades ou fotos muito produzidas, muitas vezes retiradas da internet
- Conversas migram rapidamente para aplicativos privados, como WhatsApp ou Telegram
- A pessoa pede sigilo absoluto sobre o relacionamento e desencoraja a vítima a falar com amigos ou familiares
- Existem inconsistências em histórias pessoais, datas, locais ou informações básicas
- Há resistência ou irritação quando a vítima questiona a identidade ou pede provas concretas
Em caso de suspeita, a orientação é interromper o contato, não enviar dinheiro ou dados pessoais e procurar a polícia ou órgãos de defesa do consumidor para registrar a ocorrência.
O fato gerou diversos memes nas redes. Confira: