Brad Pitt gaúcho? caso ganha as redes após senhora ser abordada em aeroporto esperando o desembarque do ator

247 - A história de uma moradora de São Valentim, pequeno município do norte do Rio Grande do Sul com cerca de 3,2 mil habitantes, chamou a atenção nas redes sociais após ela se apresentar como noiva do ator Brad Pitt. O caso ocorreu na noite de 24 de dezembro, véspera de Natal, e ganhou repercussão nacional depois da divulgação de um vídeo que mostra a abordagem policial no aeroporto de Erechim.

A mulher, de 54 anos, teve o carro abordado por policiais militares enquanto aguardava, segundo relatou, o pouso de uma aeronave que traria o astro de Hollywood ao Brasil. Aos agentes, ela afirmou que o encontro teria como objetivo oficializar o relacionamento e realizar o casamento com o ator norte-americano. Durante a conversa com os policiais, a mulher detalhou os supostos planos do casal.

"O plano era a gente se casar", afirmou. Segundo o relato, após buscá-lo no aeroporto, os dois passariam duas noites hospedados em um hotel em Erechim, cidade próxima a São Valentim.

Questionada pelos policiais se havia confirmado a identidade da pessoa com quem dizia manter contato, a mulher descartou a possibilidade de golpe ou engano. "Eu tenho certeza, porque eu falei várias vezes com ele por videochamada. Quando tu faz uma videochamada, não tem como botar outra pessoa a falar contigo", insistiu.

O episódio levou ao registro de um boletim de ocorrência na segunda-feira (5). No documento, de acordo com G1, a mulher apresentou uma versão diferente da inicialmente relatada aos policiais. Ela afirmou que toda a situação teria sido uma brincadeira feita na presença do filho de 12 anos, que estava com ela no veículo no momento da abordagem.

No boletim, a mulher negou ter sido vítima de qualquer tipo de golpe financeiro ou emocional. "Que nada do que ela falou é verdade. Relata que nunca teve contato com golpistas que se passaram pelo ator Brad Pitt. Que nunca mandou dinheiro para ninguém, nem teve qualquer prejuízo financeiro com o fato", diz um trecho do registro policial.

Apesar da nova versão, a Polícia Civil informou que o caso segue em análise. O delegado Germano Alves de Lima explicou que a investigação busca esclarecer se houve ou não a prática de crime, especialmente estelionato. "Estamos buscando mais informações a fim de evidenciar se ocorreu ou não o crime de estelionato, em caso negativo, vamos analisar a conduta dela se enquadra em algum crime", afirmou.

A Polícia reforça o alerta para que cidadãos desconfiem de contatos virtuais envolvendo figuras públicas e denunciem situações suspeitas, especialmente quando há pedidos de dinheiro ou promessas irreais de encontros e relacionamentos.

O chamado “golpe do amor” ocorre quando criminosos criam perfis falsos para simular relacionamentos afetivos, ganhar a confiança da vítima e, aos poucos, induzi-la a enviar dinheiro ou compartilhar informações pessoais. Em geral, os golpistas exploram emoções, criam histórias convincentes e usam a urgência como ferramenta de manipulação.

Alertas para identificar um possível golpe de amor

A pessoa evita encontros presenciais e sempre apresenta desculpas para não se encontrar

O contato evolui rápido demais para declarações de amor, promessas de casamento ou planos de vida em comum

Há pedidos de dinheiro, cartões-presente, transferências ou ajuda financeira para emergências médicas, viagens ou problemas bancários

O suposto parceiro diz ser militar, médico em missão internacional ou alguém que trabalha fora do país

Perfís usam poucas fotos, imagens de celebridades ou fotos muito produzidas, muitas vezes retiradas da internet

Conversas migram rapidamente para aplicativos privados, como WhatsApp ou Telegram

A pessoa pede sigilo absoluto sobre o relacionamento e desencoraja a vítima a falar com amigos ou familiares

Existem inconsistências em histórias pessoais, datas, locais ou informações básicas

Há resistência ou irritação quando a vítima questiona a identidade ou pede provas concretas

Em caso de suspeita, a orientação é interromper o contato, não enviar dinheiro ou dados pessoais e procurar a polícia ou órgãos de defesa do consumidor para registrar a ocorrência.

O fato gerou diversos memes nas redes. Confira: