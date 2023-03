Briga entre torcidas organizadas de Vasco e Flamengo no Maracanã deixa torcedor morto

Apoie o 247

247 com Chat GPT - Uma briga entre torcedores das torcidas organizadas do Vasco e do Flamengo deixou ao menos oito pessoas feridas na tarde de domingo (5), no entorno do estádio do Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro. Infelizmente, um dos torcedores acabou morrendo nesta segunda-feira (6).

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, dois pacientes estão internados em estado grave e um terceiro está com quadro estável, enquanto três pessoas já receberam alta. Em imagens que circulam nas redes sociais, grupos de torcedores aparecem ocupando as ruas em direção ao estádio, fazendo ameaças à torcida rival.

O confronto entre as duas torcidas começou próximo à Quinta da Boa Vista. Homens com pedaços de madeira, pedras e morteiros se enfrentaram, e a Polícia Militar reagiu com bomba de gás lacrimogêneo e bala de borracha. Em um vídeo que circula nas redes sociais, um homem com camisa do Vasco aparece desmaiado no meio da rua, próximo à comunidade da Mangueira. Em outro vídeo, um torcedor do Flamengo é agredido por sete pessoas e está jogado no chão.

Os feridos foram levados para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, sendo dois deles em estado grave. Após o jogo, outro tumulto começou no entorno do estádio, e o policiamento foi reforçado.

Em nota, a Polícia Militar informou que apreendeu cerca de 50 pedaços de madeira, nove barras de ferro, cinco bombas caseiras, fogos de artifício, soco-inglês e artefato explosivo em diversos pontos. O caso foi registrado na 17ª DP (São Cristóvão) e na 18ª DP (Praça da Bandeira). A violência entre torcidas organizadas no futebol é um problema recorrente no Brasil e que tem gerado preocupação de autoridades e da sociedade em geral.

