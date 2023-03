Bruce Willis recebe homenagem de filhas em aniversário

Veja as postagens em rede social feitas por familiares do ator nascido na Alemanha e naturalizado norte-americano edit

247 - Filha do ator Bruce Willis, a atriz Rumer, 34 anos, fez uma homenagem ao pai, que completou 68 anos. "Parabéns. Amo-te", escreveu ela no Instagram. Ela é filha da atriz Demi Morre, ex-mulher de Willis, com quem teve mais duas filhas, Scout Willis e Tallulah Willis.

Scout Willis também fez uma homenagem ao pai. "É o aniversário dele, então envie todo o seu amor, ternura, cuidado e oração para ele por um momento! Feliz aniversário para um dos meus melhores amigos, o rei de peixes, o mestre da dualidade, tanto ícone herói de ação como pai de menina gentil. Que privilégio ter esse homem como pai e aprender tanto sobre a vida, alegria, travessuras e arte através dele".

