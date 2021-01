Bruno Gagliasso diz que Brasil era um país melhor no governo Lula

“Novinhos, acreditem no tio Bruno, era MUITO bom viver aqui na década do década”, ironizou o ator Bruno Gagliasso, referindo-se à reportagem do jornal Folha de S.Paulo que omitiu o governo Lula das conquistas sociais obtidas na década passada edit

247 - O ator Bruno Gagliasso defendeu em sua conta no Twitter que o país era melhor nas gestões do presidente Lula. Ele fez uma postagem inicial ironizando reportagem do jornal Folha de S.Paulo que omitiu o governo Lula das conquistas sociais obtidas na década passada.

Na sequencia, ele reforçou que o Brasil era outro no governo petista: “Não defendo ninguém. Defendo que ninguém finja que não vivemos o que vivemos no governo do Lula. Um Brasil MELHOR.”, disse.

O conhecimento liberta. Saiba mais