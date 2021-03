Bruno Gagliasso relembra injustiça com Lula: Como o Estado devolve 500 dias que tira da vida de um cidadão?

Ator destacou as injustiças jurídicas cometidas com o ex-presidente Lula edit

247 - O ator Bruno Gagliasso usou suas redes sociais para criticar as injustiças proferidas contra o ex-presidente Lula no âmbito da operação Lava Jato. Nesta segunda-feira (8) o ministro Edson Fachin, do STF, anulou as sentenças arbitrárias contra o ex-presidente Lula.

Sem citar diretamente Lula, ele disse: “Sem pensar em política e em votos. Como o Estado devolve 500 dias que tira da vida de um cidadão por um erro da justiça? Não gosto nem de imaginar uma situação assim. Mt triste”.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.