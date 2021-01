Buscas sobre diminuição do pênis por Covid explodem no Google diante de festas de fim de ano

"Covid diminui tamanho" aparece como termo relacionado à doença com maior crescimento no Google Trends edit

Fórum - Nos últimos sete dias, um dos temas relacionados ao novo coronavírus que mais cresceu nas buscas do Google foi a relação da Covid-19 com a possível diminuição do pênis. Segundo pesquisa publicada na plataforma MedRxiv, essa pode ser uma das sequelas da doença.

No Trends, é possível verificar que o termo “covid diminui tamanho”, é o que aparece em maior crescimento dentro da temática “Covid-19” segundo o site de buscas nos últimos 7 dias.

Também estão entre os termos mais pesquisados: “covid pode diminuir o tamanho”, “covid diminui o tamanho” e “covid penis”.

