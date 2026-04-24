Cachorro caramelo vira “raça” no México e gera reação de brasileiros nas redes: "agora é guerra"

247 - O tradicional cachorro conhecido como “caramelo”, figura popular nas ruas brasileiras, ganhou status simbólico de raça no México, após uma iniciativa voltada à valorização de cães sem pedigree. A decisão provocou reações nas redes sociais. As informações foram divulgadas originalmente pela CNN Brasil.

O reconhecimento foi conduzido pela Procuradoria de Proteção Ambiental do Estado do México (Propaem), que promoveu uma votação pública com o objetivo de reduzir o preconceito contra animais sem raça definida. O chamado “caramelo” concorreu com outras raças já reconhecidas no país, como o Xoloitzcuintli, o Chihuahua e o Calupoh.

A iniciativa ocorre em um contexto preocupante: o México está entre os países da América Latina com maior número de cães e gatos em situação de rua, somando cerca de 29,7 milhões de animais. A ação da Propaem, portanto, busca incentivar a adoção e valorizar animais sem linhagem definida, frequentemente alvo de abandono e maus-tratos.

Apesar da proposta, a medida gerou reação entre brasileiros, que associam fortemente o “cachorro caramelo” à identidade cultural do país. Nas redes sociais, usuários reagiram com ironia e indignação à “apropriação” do termo.

"Na boa, isso é papo para guerra, real", escreveu um usuário do X. Outro comentou: "Papo de chamar o embaixador pra dar explicação. Nem chamar de caramelo eles chamavam". Já um terceiro criticou: "México falando que o cachorro caramelo é deles... Pelo amor, tenho opiniões fortíssimas sobre".