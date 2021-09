"Cadê o mar de gente? Flopou”, internautas apontam fracasso nas manifestações golpistas

Manifestações, que foram divulgadas com fervor nas redes sociais pelos bolsonaristas, não atingiram as expectativas de um “mar de gente” nas ruas, como foi anunciado edit

247- As manifestações que foram divulgadas com fervor nas redes sociais pelos bolsonaristas, em defesa de um golpe de estado, não atingiram as expectativas de “mar de gente” nas ruas, como foi anunciado.

Nesta manhã imagens aéreas mostravam que Brasília e São Paulo, principais capitais de mobilização, não estavam com suas vias lotadas, frustando a expectativa dos extremistas.

A estimativa de público em Brasília equivale apenas a 5% do previsto

Veja imagens abaixo:

Flopou! A encenação golpista e violenta flopou! pic.twitter.com/93m6z7qdkD — Jão 🇧🇷🌹 (@jaolennun) September 7, 2021









