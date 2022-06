"Cagão" explode nas redes após Bolsonaro afirmar que não irá participar dos debates no primeiro turno

Apoie o 247

247 - Após Jair Bolsonaro confessar que não vai participar de nenhum debate no primeiro turno, a #cagão é o assunto mais comentado do Brasil na rede social Twitter.

Os internautas ressaltam a incapacidade do chefe do executivo em conseguir expor e debater propostas.

"No segundo turno eu vou participar. Se eu for para o segundo turno, devo ir né, vou participar", disse. "No primeiro turno a gente pensa, porque, se eu for, os 10 candidatos ali vão querer o tempo todo dar pancada em mim", afirmou, em entrevista ao apresentador bolsonarista Ratinho.

Veja a repercussão:

Cagão é um dos temas mais comentados da web. Clico para ver a aparece a foto do vagabundo, frouxo, imbecil, covarde, canalha e claro, muito cagão. — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) May 31, 2022

Se Bolso chegar ao 2o turno (pelas pesquisas, não vai acontecer), óbvio q ele inventará outra desculpa p/ñ participar dos debates. Em 2018 o cagão usou a desculpa esfarrapada da fakeada https://t.co/3wBbVJQyjb May 31, 2022

Bolsonaro quer que as perguntas dos debates sejam PRÉ-ACERTADAS para evitar constrangimentos.



KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK CAGÃO DEMAIS — Haddad Debochado (@HaddadDebochado) May 31, 2022





