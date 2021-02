Caio Castro é o novo apresentador de A Fazenda, da Record, diz site

Marcela Brito, Metrópoles - Desde que Marcos Mion deixou a Record, após 11 anos na emissora, diversos nomes para substituí-lo em A Fazenda foram especulados. O mistério teria finalmente chegado ao fim: Caio Castro comandará a atração. O anúncio sobre a contratação do ator deve acontecer em breve, segundo informações do site TV Pop.

De acordo com as informações do portal, a novidade da emissora será revelada na próxima edição do Domingo Espetacular. A reportagem do jornal estaria produzindo um especial para homenagear Caio e contar cada passo de sua carreira. A previsão é que o conteúdo vá ao ar neste domingo (28/2).

