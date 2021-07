Caio Ribeiro se exalta ao vivo ao rebater Galvão: 'roubaram o Medina e a Portela também'

Galvão puxou o assunto no intervalo do Jogo do Brasil e disse que não falaria em roubo, quando foi interrompido por Caio que afirmou que foi, sim, roubo, categoricamente. edit

247 - O comentarista esportivo Caio Ribeiro afirmou, durante transmissão do futebol olímpico, que Gabriel Medina, do surfe, e Maria Portela, do judô, foram 'roubados' em duelos eliminatórias em suas competições nos Jogos Olímpicos. Galvão Bueno também se pronunciou e afirmou que os brasileiros foram prejudicados. A informação é do portal Lance.

Medina perdeu por detalhe após ter uma nota mais abaixo em uma manobra, do que seu adversário, apesar da semelhança entre os movimentos. Maria Portela não teve golpes reconhecidos no Golden Score e acabou perdendo por falta de combatividade.

Galvão puxou o assunto no intervalo do Jogo do Brasil e disse que não falaria em roubo, quando foi interrompido por Caio que afirmou que foi, sim, roubo, categoricamente.

“Roubaram o Medina e a Portela hoje também (...) A gente tem dois grandes comentaristas, dois caras que estiveram lá dentro. Quando os dois falam que: 'é wazari, não entendi a decisão', para mim acabou a discussão”, disparou Caio.

