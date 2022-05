Calaabocamilico bomba nas redes após militares defenderem fim da gratuidade no SUS e poder até 2035

Apoie o 247

ICL

247 - Os militares mais uma vez causaram revolta nas redes sociais e a #Calaabocamilico foi parar nos assuntos mais comentados do Brasil na rede social Twitter após vir à tona documentos militares que revelam um projeto de Brasil entreguista e repleto de interesses voltados à classe.

Em evento na última quinta-feira (19), os Institutos Villas Bôas, Sagres e Federalista apresentaram o Projeto de Nação, O Brasil em 2035, com a presença do vice-presidente Hamilton Mourão. O documento de 93 páginas foi desenvolvido por militares e aborda 37 temas estratégicos.

Entre as propostas, está o pagamento de mensalidade pela classe média pelas universidades públicas e pelo atendimento no SUS (Sistema Único de Saúde), o que deveria começar em 2025. “Além disso, a partir de 2025, o Poder Público passa a cobrar indenizações pelos serviços prestados, exclusivamente das pessoas cuja renda familiar fosse maior do que três salários mínimos.” Ou seja, em um eventual segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro (PL), o projeto pretende acabar com o acesso à saúde e à educação gratuita no país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o objetivo de “entregar um Brasil melhor aos nossos filhos e netos”, o projeto foi coordenado pelo general Luiz Eduardo Rocha Paiva, ex-presidente do grupo Terrorismo Nunca Mais (Ternuma), a ONG do coronel e torturador condenado por crimes na ditadura militar Carlos Alberto Brilhante Ustra, que afirma que o texto é “apartidário, aberto e flexível”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja a repercussão:

CALA A BOCA MILICO



"Em valores de hoje, dívida externa deixada pela ditadura militar atingiria US$ 1,2 Tri, quatro vezes a atual"https://t.co/W25sUGOu7x pic.twitter.com/jTYWZb7v84 — Rubens (@RodapeDoPiG) May 24, 2022





Bolsonaro e militares querem que SUS, escolas e universidades públicas sejam PAGOS.



CALA A BOCA MILICO!! Se você é contra mais essa ideia dos militares comenta aí CALA A BOCA MILICO CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 23, 2022

CALA A BOCA MILICO! Seus planos para destruir o país estão mais do q claros! Mamata pra vcs, miséria pro povo. CHEGA! Fora Bolso e seus milicos adestrados! pic.twitter.com/yTmo3yjrVl — Lola Aronovich (@lolaescreva) May 24, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Comenta aqui: CALA A BOCA MILICO

Dá RT comentado usando a tag também.



Será que sobe? 😈 https://t.co/kw5O4K0Hdp pic.twitter.com/4CuMP4lzcb — tesoureiro (@tesoureiros) May 23, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE