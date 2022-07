Candidata por SP com lema de combate à corrupção, Rosangela Moro toma invertida na web: fraude de domicílio eleitoral é crime?

Cônjuge de Sergio Moro não possui vínculo de moradia com São Paulo, mas será candidata pelo estado mesmo assim edit

247 - Candidata à deputada por SP com lema de “combate à corrupção”, Rosangela Moro, usou suas redes sociais para fazer um discurso no combate à corrupção e em defesa da Lava Jato, operação esta que destruiu 4,4 milhões de empregos e custou 3,6% do PIB brasileiro, mas tomou uma invertida nas redes.

Apesar do discurso, os internautas relembraram que a cônjuge de Moro está fraudando o sistema eleitoral ao sair como candidata por São Paulo, mas não possuir vínculo domiciliar algum com o estado. Moro tentou também sair como senador em solo paulista mas foi vetado pela justiça por não conseguir comprovar relação com o local.

O casal possui residência e vivem há décadas no Paraná, local onde foi desencadeado a Operação Lava Jato.

FRAUDAR DOMICÍLIO ELEITORAL É CORRUPÇÃO? — CORONEL SIQUEIRA 🇺🇦🇮🇱🇱🇷🇧🇷1️⃣7️⃣🐂🐃🐄 (@direitasiqueira) July 26, 2022

O domicilio da conja é diferente do domicilio do conje, que engraçado esse casamento, né? 🙄 July 26, 2022

Mas veja, se Moro não pôde ser candidato porque o domicílio foi fraudado, a Rosângela também não pode. Vcs estão querendo enganar o eleitor paulista de novo? E Moro nao pode ser nem no PR. Já deu né pessoal — Fabiano Silva (@Fabianoprerro) July 26, 2022





