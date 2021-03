Cantor Edson, dupla de Hudson, é internado com covid-19

Segundo a assessoria do cantor, ele estava com sintomas leves, mas seu quadro evoluiu necessitando de internação edit

247 - O cantor Edson, da dupla com Hudson, está internado em um hospital particular na cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo, após ser diagnosticado com covid-19. A informação é do portal R7.

De acordo com o comunicado enviado pela assessoria de imprensa do cantor, "o sertanejo apresentou sintomas leves da doença e recebeu tratamento em casa. Porém, com a evolução do quadro, Edson buscou os cuidados médicos do Hospital Santa Ignês, onde permanece em situação estável até o exato momento".

