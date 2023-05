Capivara Filó: bolsonaristas usam caso para atacar Ibama, denuncia presidente do órgão

Apoie o 247

247 - As redes sociais bolsonaristas, impulsionadas por notícias falsas, também foram afetadas pela repercussão do caso da capivara Filó, resultando na invasão de uma sede do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) no último fim de semana. Segundo o presidente do instituto, Rodrigo Agostinho, a invasão ameaça animais em reabilitação que estão em perigo de extinção. Ele acredita que essa história esteja sendo usada como retaliação às operações de combate à madeira e gado ilegal no Amazonas.

"A rede bolsonarista está utilizando essa situação para nos atacar", afirma ele ao jornal Folha de S.Paulo.

"Estão atacando o Ibama porque temos muitas ações no Amazonas, de embargo de áreas desmatadas, apreensões de gado em terra indígena, em unidade de conservação. Esse caso acabou servindo para tentarem desqualificar o trabalho", diz.

