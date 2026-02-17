Carla Perez pede desculpas após cena que viralizou no Carnaval de Salvador: "a imagem que ficou é dura"

247 - A cantora e apresentadora Carla Perez publicou nesta segunda-feira (16) uma nota de esclarecimento nas redes sociais após a viralização de um vídeo em que aparece nas costas de um segurança negro durante sua despedida no Carnaval de Salvador. A repercussão do episódio gerou forte debate público nas redes sociais e em setores da imprensa sobre representação e racismo simbólico no país, com a artista reconhecendo o impacto da cena e pedindo desculpas pela situação.

Em comunicado oficial, Carla explicou que a intenção ao subir nos ombros do profissional de segurança foi “ter o contato físico e, portanto, estar mais próxima das minhas crianças, em momentos pontuais do percurso, devido à minha estatura”, referindo-se ao público infantil presente no seu bloco.

"A imagem que ficou é dura, e eu reconheço isso. Ainda que a intenção tenha sido boa, a cena reproduz simbologias que nos atravessam enquanto sociedade. Remete a desigualdades históricas que estruturam o nosso país e que jamais podem ser naturalizadas. Nada justifica. Absolutamente nada", escreveu a artista, em um dos trechos mais destacados do seu pronunciamento.

Carla Perez frisou ainda que o Carnaval de Salvador é um espaço cultural com forte protagonismo negro. "Ele é expressão de resistência, cultura e potência. Tenho consciência da responsabilidade histórica que isso carrega. Errei. Reconheço. E, mais uma vez, peço desculpas", pontuou, reafirmando seu compromisso em combater práticas ou simbologias que reforcem o racismo estrutural na sociedade brasileira.

A cena polêmica ocorreu no domingo (15), quando a artista se apresentou pela última vez à frente do bloco infantil Pipoca/Algodão Doce em seu tradicional circuito no Campo Grande, em Salvador — evento que marca o encerramento de seu ciclo à frente da folia infantil após mais de duas décadas de atuação.

Nas redes sociais, a imagem repercutiu rapidamente e dividiu opiniões entre internautas. Parte do público criticou a cena, interpretando-a como uma representação de desigualdades raciais e simbologias históricas sensíveis, enquanto outros defenderam que se tratou apenas de um gesto espontâneo da artista para se conectar com o público.