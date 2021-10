Carla Zambelli apela e posta meme de Lula ao lado do capeta e Bolsonaro ao lado de Jesus

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Ultrapassando todos os limites do bom senso, Carla Zambelli resolveu apelar e postou uma imagem do ex-presidente Lula ao lado do capeta, enquanto Jair Bolsonaro está ao lado de Jesus Cristo.

A postagem virou alvo de piada nas redes.

Veja:

PUBLICIDADE

A inútil da Carla Zambelli fazendo o que sabe fazer de melhor: ser uma inútil. https://t.co/zU9HgW4sJf — O advogato. (@LeloSP) October 27, 2021

PUBLICIDADE

O golpe baixo e repugnante de Carla Zambelli contra Lula; Deputada usa o nome de Deus em vão e PT deveria processá-la



Leia mais em: https://t.co/C7x9YcvoFF — Matheus Leitão (@Mleitaonetto) October 27, 2021

PUBLICIDADE