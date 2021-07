Carla Zambelli ataca Reinaldo Azevedo: “cagamos para você também”

247 - Reinaldo Azevedo foi agredido verbalmente pela deputada Carla Zambelli nesta sexta-feira (8). Após compartilhar um vídeo da live de Bolsonaro mandando membros da CPI “cagar”, o jornalista recebeu um ataque da bolsonarista: “cagamos para você também”.

“Ela usa o verbo no plural. Parece cagar com o presidente. Que nojo, senhora! Noutro dia, estava orando. Não sabe se reza ou se caga. No seu caso, deve dar na mesma”, rebateu Azevedo.

Entenda o caso:

Em transmissão ao vivo nesta quinta-feira (8), Jair Bolsonaro (sem partido) disse que não vai se manifestar sobre a carta enviada a ele pela cúpula da CPI da Covid na tarde de hoje cobrando um posicionamento sobre a declaração do deputado Luis Miranda (DEM-DF) à Comissão.

"Eu não vou entrar em detalhes sobre essa CPI do Renan Calheiros e do Omar Aziz, que dispensa comentários, né? E não vou responder nada para esses caras. Eu não vou responder nada, em hipótese alguma", disse o presidente. "Não estão preocupados com a verdade e sim em desgastar o governo".

A deputada @CarlaZambelli38 escreveu o q segue sobre post q publiquei com o vídeo cagado por Bolsonaro. Ela usa o verbo no plural. Parece cagar com o presidente. Que nojo, senhora! Noutro dia, estava orando. Não sabe se reza ou se caga. No seu caso, deve dar na mesma. pic.twitter.com/JY612q72J0 July 9, 2021

