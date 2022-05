Carla Zambelli é "jantada" por jovem na Paulista (vídeo)

Victor Carazzatto "jantou" a deputada federal Carla Zambelli (PL) e irritou extremistas que estavam no local edit

247 - Um jovem identificado pelo nome de Victor Carazzatto "jantou" a deputada federal Carla Zambelli (PL) e irritou extremistas que estavam no local, durante ato pelo fim do STF realizado ontem na Avenida Paulista, em São Paulo. A abordagem foi feita minutos antes da parlamentar subir ao caminhão onde faria discurso para os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Deixa eu perguntar rapidinho: como é que é ficar lá recebendo dinheiro público e ficar contando um monte de mentira para os seus eleitores?", perguntou Carazzatto.

"Olha, mentira é você quem está falando, né? E, na verdade, hoje é domingo... O dinheiro que eu usei aqui não foi, de jeito nenhum, para financiar... o dinheiro que eu gastei aqui é do meu bolso", respondeu Zambelli.

Em outro trecho, Carazzatto questionou a parlamentar e uma das principais aliadas de Bolsonaro sobre o negacionismo, o uso de máscara de proteção facial e a vacina contra a covid-19.

"A vacina foi paga 100% pelo governo federal", disse ela, ao ser interrompida pelo jovem. "Não, ela foi paga pelo povo".

Ele também perguntou sobre o "aparelhamento da Polícia Federal" que teria sido feito por Bolsonaro e a suposta troca da diretoria da PF para a proteção da família.

🤣🤣 Carla Zambelli sendo jantada por um jovem na Paulista. pic.twitter.com/oaMBWoxvnP — GugaNoblat (@GugaNoblat) May 3, 2022





