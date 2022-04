Carlos Bolsonaro confunde "L" de Larissa, do BBB, com gesto pró-Lula e vira piada nas redes

Nos Stories de seu perfil no Instagram, ele compartilhou uma postagem que alertava as famílias. "Pais, prestem atenção nas escolas dos seus filhos" edit

247 - A ex-BBB Larissa Tomásia visitou a escola em que estudou, dançando e posando para fotos com os alunos. Um dos cliques, no qual a ex-BBB aparece fazendo um "L" com uma das mãos em meio aos estudantes, que repetiram o gesto, foi parar nas redes sociais de Carlos Bolsonaro. Porém, o vereador não entendeu que aquela era a letra inicial do nome da própria pernambucana. A reportagem é do portal Na Telinha.

Nos Stories de seu perfil no Instagram, ele compartilhou uma postagem que alertava as famílias. "Pais, prestem atenção nas escolas dos seus filhos", dizia a mensagem, que era acompanhada da foto de Larissa. Assim como a autora do post, o político pensou que o gesto se tratava de uma propaganda eleitoral para Lula e virou chacota na web.

Larissa Tomásia publicou um tweet esclarecendo a situação. "Olhei no armário e era: uma calça jeans, um cropped rosinha lindo e um tamanco de acrílico! Eu queria mudar o mundo! L de LARISSA", escreveu ela. Ainda no microblog, muitos internautas fizeram piada com o ocorrido.



