Carlos Bolsonaro vai ao TSE para proibir povo de dizer 'Lula subiu gasolina caiu', e tema vai aos trendings

247 - O vereador Carlos Bolsonaro anunciou nesta terça-feira (6) que entrou com ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para impedir eleitores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de associar a alta de Lula nas pesquisas com a redução no preço da gasolina.

"Apresentei denúncia no TSE sobre mentira divulgada nas redes sociais a fim de enganar o eleitor. Liderados pelo lula, humberto costa, orlando silva e outros ludibriando eleitores de que a diminuição dos preços dos combustíveis se dá pela posição de lula em 'pesquisa eleitoral'", disse Carlos Bolsonaro pelo Twitter.

No último dia 1ª, a Petrobrás anunciou uma redução no preço da gasolina, na qual o custo do combustível para as distribuidoras passou de R$ 3,53 para R$ 3,28. Nas bombas dos postos, a redução deve ser de aproximadamente R$ 0,18 por litro.

Com a reação do vereador, o termo "Lula subiu gasolina caiu" ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira (6).

Confira alguns posts:

ATENÇÃO! A turma de Bolsonaro sentiu o golpe. Eles entraram com uma ação no TSE para proibir a gente de dizer: LULA SUBIU A GASOLINA CAIU. Então, não vamos mais repetir que LULA SUBIU A GASOLINA CAIU, tá? September 6, 2022

EU NÃO DISSE? EU NÃO DISSE? 😂



ESCREVE AQUI: LULA SUBIU GASOLINA CAIU! 👇 pic.twitter.com/8c6eLkr09o — tesoureiro (@tesoureiros) September 6, 2022

Quer dizer que LULA SUBIU GASOLINA CAIU ? pic.twitter.com/V3cS3NpC6S — 🚩🇧🇷Carlos-Pires1974🇧🇷🚩 (@CPires1974) September 6, 2022

Lula subiu, gasolina caiu.



Você será preso em breve cabeça de nós tudo. — ❤️🇧🇷Gabinete do Amor 🇧🇷❤️🚩Lula13 🚩 (@LulaPower13) September 6, 2022

LULA SUBIU GASOLINA CAIU



O Bolsonaro vendendo gasolina hoje pic.twitter.com/5IeGU8eA7d — jacqueline #FORABOLSONARO 🏴🚩💉 (@eujacqueline9) September 6, 2022

Quer dizer que não pode dizer que LULA SUBIU GASOLINA CAIU? https://t.co/Po0haHhFbr pic.twitter.com/w3BF4pzCBL — Valente, D. (@dvalentebio) September 6, 2022

LULA SUBIU GASOLINA CAIU pic.twitter.com/k2b3yEURCG — Dani Jaming 🐝🏴🌌 (@dani_jaming) September 6, 2022

