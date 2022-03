Carluxo bomba nas redes após bloqueio do Telegram: "gabinete do ódio atingido em cheio"

Internautas apontam o elo entre o Telegram e o gabinete do ódio bolsonarista edit

247 - Após o STF vetar o funcionamento do Telegram no Brasil, internautas apontam neste sábado (19) que Carlos Bolsonaro deve estar muito irritado com o fato.

O motivo seria o bloqueio do gabinete do ódio após o veto do STF. Sem o Telegram, os bolsonaristas encontrarão maior dificuldade para espalhar suas fake news cotidianas.

Bolsonaro e Carluxo nesse momento descobrindo que não vão poder ficar mentindo no Telegram após uma decisão do Alexandre de Moraes determinando o bloqueio do aplicativo pic.twitter.com/3XPYhcO0Wo March 18, 2022





Carluxo estuda reativar o Orkut para telegramas de ódio. — Palmério Dória (@palmeriodoria) March 19, 2022



Carluxo, fez uma visita ao terapeuta para tentar saber quem é ele, ou só olhou no espelho mesmo? pic.twitter.com/xVoA3lHPUA — 🇧🇷 Nilto Tatto - #ForaBolsonaro 🍀 (@NiltoTatto) March 19, 2022



Carluxo nervoso....

Fecharam o puxadinho do Gabinete do ódio e fabrica de Fake News...

Toma 3 ivermectina, 5 cloroquina e coloca ozônio no tail que passa, amore. pic.twitter.com/ZpvMLIsNkP — 🔰Candy 🔰 #BrasilConsciente #StopTheWarRussian (@macunaimaz21) March 18, 2022