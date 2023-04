Chico Lang chama Palmeiras de inexpressivo e vira piada ao usar números de seguidores nas redes sociais para justificar

Apoie o 247

247 - Na semana passada, o Palmeiras oficialmente apresentou seus dois primeiros reforços para a temporada, Artur e Richard Ríos. No entanto, o destaque acabou sendo a presidente do clube, Leila Pereira, que estava presente na coletiva e foi questionada sobre a nova liga.

De acordo com o portal Torcedores, Leila apontou uma postura soberba por parte do Flamengo nas negociações e afirmou que se o clube carioca acredita estar acima dos demais clubes brasileiros, deveria jogar na Europa, já que o Real Madrid estaria esperando por eles.

A declaração de Leila viralizou, especialmente entre os torcedores do Palmeiras nas redes sociais, que aplaudiram sua atitude. No entanto, no programa "Mesa Redonda" da TV Gazeta, o jornalista Chico Lang saiu em defesa do Flamengo.

Chico usou o número de seguidores nas redes sociais como justificativa para sua defesa, afirmando que o Palmeiras não tem a mesma representatividade que o clube carioca. Ele apontou que o Twitter do Flamengo tem 10 milhões de seguidores, enquanto o do Palmeiras tem 3,7 milhões, ou seja, três vezes menos. No Instagram, o Flamengo possui 17 milhões de seguidores, enquanto o Palmeiras tem 4,7 milhões, e no YouTube, o Flamengo tem 6 milhões de inscritos, comparado a apenas 1 milhão da TV Palmeiras.

O jornalista argumentou que esses números mostram a diferença de alcance e influência entre os clubes, destacando a expressividade do Flamengo nas redes sociais em comparação ao Palmeiras. Essa defesa do clube carioca gerou discussões entre os torcedores nas redes sociais e repercutiu na imprensa esportiva.

