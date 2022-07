Chico Pinheiro bomba nas redes após participar do ato de Lula no Rio (vídeo)

Ex-âncora do Bom Dia Brasil posou com Janja Lula e fez um "L" com os dedos ao lado dela edit

247 - O jornalista Chico Pinheiro, que há três meses pediu demissão da Globo após 32 anos na emissora, participou do ato de pré-campanha do ex-presidente Lula no centro do Rio de Janeiro, que reuniu aliados políticos e dezenas de milhares de pessoas. Chico usava uma camisa vermelha do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MTS).

O ex-âncora do Bom Dia Brasil posou com a esposa de Lula, Rosângela Silva, a Janja, e fez um "L" com os dedos ao lado dela. No Twitter, apoiadores de Lula postaram fotos em que posam ao lado de Chico Pinheiro. "A gente vem ver o presida e encontra quem? Chico Pinheiro", comemorou um internauta.

Em certo momento, Chico subiu ao palco, onde foi fotografado ao lado de Lula e de outros políticos de esquerda, como Marcelo Freixo (PSB), pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro.

Confira algumas reações de internautas:

Sextou com essa imagem linda de Janja e Chico Pinheiro com a camisa do @MST_Oficial no ato que aconteceu no Rio de Janeiro #LulaInRio pic.twitter.com/WNqgTwTRb2 — PT São Paulo (@ptsaopaulosp) July 8, 2022





E o Chico Pinheiro ao lado do Lula no RJ... pic.twitter.com/9My9o8JL89 — Ricardo Feitosa (@rb_feitosa) July 7, 2022

A Globo todinha virando comunista! Marcos Uchôa e Chico Pinheiro, comemorando o fim da mordaça ontem na Cinelândia.🤣🤣🤣 pic.twitter.com/FFrv0ymFSV — fabio da silva lemos (@Fabiomat25) July 8, 2022

A gente vem ver o presida e encontra quem? Chico Pinheiro! pic.twitter.com/XjSFp1dzS0 — Rodrigo Mattar (@rodrigomattar50) July 7, 2022





