Circulam cenas do filme com Jim Caviezel sobre Bolsonaro e internautas ironizam: "fez Jesus e agora interpreta o demônio"
As reações nas redes sociais foram imediatas e irônicas
247 - Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o ator estadunidense Jim Caviezel caracterizado para interpretar Jair Bolsonaro no filme “Dark Horse”, produção que pretende retratar a trajetória do político que neste momento encontra-se preso na Superintendência da PF em Brasília .
Em outro vídeo que viralizou, o ator está representando Jair Bolsonaro no suposto atentado a faca em Juiz de Fora.
