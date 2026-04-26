Com bom humor, Porchat detona curso red pill de Cazarré; assista

247 - O humorista e apresentador Fábio Porchat (26) viralizou neste domingo nas redes após postar um vídeo cheio de ironias debochando do curso divulgado pelo ator Juliano Cazarré, que divulgou recentemente um curso para homens com inspiração red pill, justamente em que 4 mulheres morrem por dia vítimas de feminicídio.

O humorista debochou do discurso de se afirmar homem e também apontou várias hipocrisias presentes no curso, simulando uma proposta de programação.

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