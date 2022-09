Com dor de cotovelo, Bolsonaro puxa treta com Prioli após ser ignorado pela advogada

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) voltou a atacar mulheres nesta quinta-feira (1). Ele ficou irritado ao ser rejeitado pela advogada Gabriela Prioli, apresentadora do programa À Prioli, da CNN Brasil. Em entrevista à Veja , Prioli disse que não tem nenhum interesse em recebê-lo em seu programa, pois não o considera “uma pessoa suficientemente interessante para a entrevista”.

No Instagram, Bolsonaro compartilhou a matéria e, na legenda, uma "piada", questionando a competência da apresentadora. “Tabajara Futebol Clube diz porque não quer Neymar em seu time”, fazendo referência ao time de futebol do Casseta e Planeta, programa humorístico da Rede Globo que ficou no ar até o começo dos anos 2000. Como efeito da “piada”, os bolsonaristas partiram para uma série de ataques à apresentadora.

No Twitter, Prioli desabafou e lamentou o ocorrido. A apresentadora disse que tal comportamento não vai pará-la. "Recebi centenas de ofensas e ameaças o que, ao contrário de me intimidar, reforçam a minha convicção de que você faz parte da escória da humanidade e deve ser varrido de volta pro lugar de onde nunca deveria ter saído", postou.

Ontem, o Presidente da República publicou no seu Instagram uma materia sobre mim fazendo piada. Sentiu, Bolsonaro?



Sabemos o propósito: direcionar a sua militância para um ataque. A convocação atinge, no meu caso, uma mulher grávida de seis meses de uma menina. — Gabriela Prioli (@GabrielaPrioli) September 2, 2022

A apresentadora disse ainda que o problema do ódio de Bolsonaro contra as mulheres só pode ser resolvido e explicado pela psicanálise. "O ódio de Bolsonaro às mulheres é tão forte que, mesmo precisando conquistar o eleitorado feminino, ele não consegue se controlar. A resposta revela o incômodo. O título da matéria deve ter abalado o ego frágil de quem foi um rejeitado durante a vida toda. A psicanálise explica".

O ex-presidente Lula (PT) usou sua conta no Twitter para se solidarizar à apresentadora. "Minha solidariedade com a Gabriela Prioli. Não é possível termos um presidente que constantemente ofende mulheres e agride pessoas para aparecer, que não sabe conviver com ideias diferentes ou respeitar as mulheres", escreveu Lula.

Minha solidariedade com a @GabrielaPrioli. Não é possível termos um presidente que constantemente ofende mulheres e agride pessoas para aparecer, que não sabe conviver com ideias diferentes ou respeitar as mulheres. https://t.co/dgggQHa17u September 2, 2022

