Com sexo na plateia, queimaduras e embriaguez, cenas atribuídas a show de João Gomes viralizam nas redes (vídeos)

Metrópoles - Um show do cantor João Gomes virou assunto no Twitter na tarde desta quinta-feira (25/11). Isso porque, de acordo com internautas que compareceram ao evento, houve desde pessoas fazendo sexo no meio de todos até fãs queimados com fogos de artifício.

De acordo com internautas, o evento teria acontecido em Mossoró, no Rio Grande do Norte. A agenda de shows do cantor aponta que ele se apresentou no local no dia 13.

Parte 6: " Cuida bem dela??? "



Achei meio sem noção, mas continua... pic.twitter.com/2pMMX6W1eu — Maria🔥 (@Mariaarretada_) November 25, 2021

Mais um gente kkkkkkkk



Parte 11: "Cagaram no carro do Uber" pic.twitter.com/waPsTebwwx — Maria🔥 (@Mariaarretada_) November 25, 2021

Parte final: Finalizando e resumo da festa



ASSISTAM 🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/Ufa1r0GOUU — Maria🔥 (@Mariaarretada_) November 25, 2021

Fiquei horrorizado vendo esse show do João Gomes em Mossoró, preciso de terapia para digerir essas imagens pic.twitter.com/LGAQK51NBo — Sr'Patolindo (@Joao_Prazerss) November 25, 2021

Rapaz esse João Gomes em Mossoró não foi uma festa não foi uma dose de acopalipse — tio da malena (@ssventura_) November 25, 2021

Mermão, depois de vêr esses vídeos do show de João Gomes e Tarcísio em Mossoró, eu fiquei até com medo das primeiras festas de são João e carnaval oficiais. Tás doido?????



A galera perdeu o freio mzr — paranóiadelirante (@ZFagner) November 24, 2021