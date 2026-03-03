Como está Valeria, noiva de Dinho, vocalista dos Mamonas Assassinas

247 - Três décadas após o acidente aéreo que vitimou os integrantes do Mamonas Assassinas, Valeria Zoppello, ex-noiva de Dinho, voltou a público para prestar homenagem à banda e ao cantor. As informações foram publicadas pela CNN Brasil nesta segunda-feira (2), data que marca os 30 anos da tragédia

À época do acidente, em 1996, Valeria e Dinho estavam noivos. Durante o auge da banda, ela era presença constante ao lado do vocalista e frequentemente mencionada por ele em entrevistas, tornando-se figura conhecida entre os fãs

Hoje, aos 51 anos, Valeria se apresenta nas redes sociais como fotógrafa e viajante. Em seu perfil no Instagram, onde reúne mais de 160 mil seguidores, compartilha registros pessoais e profissionais. Ela mora na Serra da Cantareira, mesma região onde ocorreu o acidente que matou os cinco integrantes do grupo

Além da fotografia, Valeria construiu uma trajetória diversificada. Ex-modelo e atriz, também se tornou piloto de automobilismo, modalidade à qual se dedicou por mais de duas décadas. Durante esse período, viveu na Europa para acompanhar e fotografar competições e afirma já ter visitado mais de 30 países, alguns deles em missões de paz. Também foi proprietária de uma agência de elenco, atuando com publicidade e cinema por quase 25 anos. Atualmente, dedica-se ainda aos cuidados de um orquidário

Em publicações anteriores, ela já refletiu sobre escolhas pessoais e a vida após a perda do noivo. Sobre não ter tido filhos, escreveu há cerca de dois anos:

"Conheci homens maravilhoso ao longo da minha jornada, que me amaram, que amei, que construímos juntos memórias afetivas inesquecíveis. Cada um em seu tempo e lugar. Não ter tido filhos, em parte foi uma escolha, já que minhas profissões não permitiriam que uma criança fizesse parte. Em parte foi resultado da minha própria caminhada de vida"

Na mesma ocasião, também falou sobre o luto e a superação:

"Se sou feliz? Claro! Se ainda me lembro do Dinho? Óbvio! Se sigo guardando o luto? Com certeza não! O luto deve ter prazo de validade pra conseguirmos seguir em frente, que é o que as pessoas que nos amam e partem, nos desejam"

Na homenagem publicada nesta segunda-feira (2), Valeria compartilhou fotos antigas ao lado do cantor e ressaltou o impacto duradouro da banda na cultura brasileira. Ela escreveu:

"Amor passado de geração pra geração. Tem algo mais mágico e verdadeiro do que isso? Quão longe nossos meninos chegaram, não é mesmo? Que orgulho dessa nossa molecada! Não conseguiria colocar em palavras tudo que os Mamonas significam pra mim"

Em outro trecho, destacou a dimensão do sentimento que viveu:

"Sou incapaz de definir o Amor que vivi, mas o que mais se aproxima é que hoje sei que o amor é realmente eterno. O que nos une de forma pura e verdadeira jamais se apaga. Jamais. Ter sido namorada do maravilhoso Dinho não me define, mas faz parte de quem eu sou. Carrego memórias únicas e especiais. Carrego a certeza de ter sido amada e ter amado com toda a intensidade possível. Carrego parte da história da banda mais incrível que o Brasil já teve: Mamonas Assassinas!"

Valeria também fez questão de agradecer à família do cantor, a quem chamou de “tesouros esplendorosos”, e relembrou os demais integrantes da banda — Júlio, Samuel, Sérgio e Bento — reforçando o vínculo afetivo que mantém com a memória do grupo

"As vezes me pergunto o porquê de ter-me sido dado o privilégio de viver tudo tão de perto com eles. De ter podido conviver com cada um, de forma tão amistosa, genuína e carinhosa… Dinho, Júlio, Samuel, Sérgio e Bento, muito obrigada por terem me permitido estar com vocês! Eu vou amá-Los por toda eternidade!"

Trinta anos após a tragédia que interrompeu uma das carreiras mais meteóricas da música brasileira, Valeria Zoppello segue preservando lembranças e reafirmando que, embora a dor tenha ficado no passado, o amor permanece como parte essencial de sua história