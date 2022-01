Confira 10 celebridades que são assumidamente militantes antivacina

Apoie o 247

ICL

247 - Implantação de chips, defesa da liberdade e efeitos colaterais inexistentes: com muita fake news e nenhum argumento científico, muitas celebridades estão nas redes fazendo campanhas antivacinação.

Veja abaixo 10 celebridades que fazem a defesa aberta do negacionismo:

Jim Carrey

O ator é um antigo defensor do movimento anti-vacina, se baseando na falsa teoria de que os imunizantes causam autismo. Um pouco menos chamativo do que em outros tempos, o ator não se posicionou sobre a vacina contra a Covid-19, mas em outras ocasiões se mostrou contrário a vacinação. “Um trilhão de dólares compram um monte de opiniões de especialistas. Será que vai comprá-lo? Vacinas livres de toxinas, um pedido razoável!”, disse o comediante no Instagram há alguns anos.

PUBLICIDADE





M.I.A.

A cantora e rapper publicou no Twitter que, se tivesse que escolher entre a vacina ou um chip, preferiria a morte. Em outro post, ela diz que a maior parte da ciência está ligada aos negócios, e que a melhor coisa é a prevenção. A intérprete de ‘Bad Girls’ e ‘Paper Planes’ disse ainda que se arrependia de ter vacinado o filho, atualmente com 11 anos.





PUBLICIDADE

Letitia Wright

E tem negacionista até em Hollywood! A estrela de Pantera Negra já revelou em suas redes sociais sua postura anti-vacina. Ela compartilhou um vídeo de um homem que se auto-intitula profeta Tomi Arayomi, que reproduz fatos sem comprovação científica sobre a pandemia. Após a polêmica, a publicação foi tirada do ar por conter Fakenews e a atriz veio a público se retratar. "Minha intenção não era machucar ninguém, minha ÚNICA intenção de postar o vídeo foi levantar minhas preocupações com o que a vacina contém e o que estamos colocando em nossos corpos", disse ela, que logo depois interrompeu temporariamente as gravações de Pantera Negra 2: Wakanda Forever por não querer se vacinar.





Pato

O atacante Alexandre Pato fez um comentário chamando a vacina contra a Covid-19 de 'picada experimental' em post que elogiava Novak Djocovic. Logo na sequência a postagem foi apagada, mas, na web, tudo se printa.

PUBLICIDADE





Eric Clapton

O mítico guitarrista britânico, de 76 anos, um dos deuses do Rock’n’Roll, resolveu escrever mais um capítulo vexatório de seu ocaso ao afirmar durante uma entrevista ao canal The Real Music Observer, do YouTube, na última sexta-feira (21), que as vacinas para proteção contra a Covid-19 são não verdade uma ferramenta para “hipnose de formação de massa”.

A declaração ridícula foi apenas mais uma de seu repertório negacionista desde o início da pandemia. Clapton já compôs uma música contra o lockdown e afirmou várias vezes que se recusará a tocar em locais que exijam comprovante de imunização.

PUBLICIDADE





>>>Confira a lista de artistas e personalidades que se recusam a tomar vacina

Meat Loaf

O falecido roqueiro Meat Loaf foi vocal contra a vacinação e anti-máscara antes de sua morte – “Se eu morrer, morro, mas não serei controlado”, disse recentemente a um repórter.

O cantor de 74 anos de “Bat Out of Hell” – que foi internado em estado crítico com COVID-19, se opôs às restrições da pandemia, criticando bloqueios e ocultando mandatos durante a entrevista do verão passado.





Doutzen Kroes

A modelo Doutzen Kroes causou polêmica ao defender no Instagram o seu direito a não se vacinar contra a covid-19. Apesar das diversas críticas diante de sua postura, Doutzen recebeu o apoio de colegas como as brasileiras Laís Ribeiro e Gisele Bündchen.

“Não serei obrigada a tomar a vacina. Não serei obrigada a provar minha saúde para participar da sociedade. Não aceitarei a exclusão de pessoas com base em seu estado de saúde. A liberdade de expressão é um direito pelo qual vale a pena lutar.”, disse.





Kanye West

Antes mesmo do imunizante ser disponibilizado pela população, Kanye West já se manifestava contra sua aplicação, afirmando se tratar da “marca da besta” . O rapper também alegou que o procedimento visava a implantação de chips nas pessoas.

“Tantos dos nossos filhos estão sendo vacinados e paralisados. Então, quando dizem que a maneira de consertar a Covid é com uma vacina, fico extremamente cauteloso. Essa é a marca da besta. Eles querem colocar chips dentro de nós, querem fazer todo tipo de coisa para que não possamos atravessar os portões do céu”, disse.





Novak Djokovic

O tenista causou recentemente um verdadeiro imbróglio internacional ao querer entrar em território australiano sem se vacinar contra a Covid-19. Após um julgamento, ele foi deportado e não disputou o Aberto da Austrália.





Kristy Swanson

Antivacina, a atriz Kristy Swanson, 51, estrela de "Buffy, a Caça-Vampiros" (1997-2003), foi hospitalizada em novembro de 2021 devido a complicações relacionadas a Covid. Ela compartilhou nas redes sociais que foi levada de ambulância ao hospital e pediu orações para os seguidores. "Orem por mim, por favor. Ontem peguei uma carona de ambulância para o hospital. Eu ainda estou aqui com pneumonia, estou tomando oxigênio etc, tudo relacionado a Covid, é claro. Estou de bom humor e em ótimas mãos ", escreveu a atriz no Instagram.

Nos comentários, os internautas não perderam a oportunidade de criticar as opiniões da atriz contra a vacinação. Uma mulher escreveu que Swanson vai receber o tratamento adequado defendido pelos negacionistas de vacina. "Você receberá o tratamento adequado: vitamina d, ivermectina , hidrocloriquina”.





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: