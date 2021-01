'Conluio' contra Lula pega mal para Moro e Dallagnol na web

A defesa do ex-presidente Lula da Silva publicou trechos de mensagens trocadas pelo ex-juiz Sergio Moro e procuradores da força-tarefa da Operação Lava Jato, evidenciando conluio e parcialidade que estão sujando a ficha de Moro e Dallagnol na web edit

Na quinta-feira (28), a revista Veja publicou trechos das mensagens trocadas pelo ex-juiz Sergio Moro e procuradores da Operação Lava Jato, dentre eles Deltan Dallagnol. Os trechos mostram ex-juiz orientando a acusação e procuradores mantendo conversas clandestinas com autoridades dos EUA e da Suíça, ambas as ações proibidas por lei.

A publicação dos trechos está esquentando a web, com internautas apontando para Sergio Moro e Deltan Dallagnol como culpados pela prisão do ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) está sentindo o medo de Moro e Dallagnol.

​Está pegando fogo.

​Grávida de Taubaté versão 2021.

​Recado para os "milhões de desempregados" afetados pela "destruição" da Lava Jato.

​Palavras de Lula.

​Seria o destino de Moro e Dallagnol estar "atrás das grades"?

​Importadores de "fascismo e desgraça".

​Explicação de conluio.

