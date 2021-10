Constantino, que se vacinou nos EUA, faz post antivacina e apanha nas redes: “burrice ou mau-caráter?”

Apoie o 247

247 - Rodrigo Constantino, que se vacinou nos EUA, usou suas redes sociais para promover um post antivacina e apanhou nas redes sociais nesta segunda-feira (18). Sem apresentador dados, o bolsonarista disse que a campanha de vacinação não alterou taxa de mortes em decorrência da Covid-19.

“Em 2020, sem vacinas, o Brasil não chegou a 200 mil mortes com covid; em 2021, com mais de 100 milhões de pessoas vacinadas com 2 doses, até agora mais de 400 mil pessoas morreram, ou seja, o dobro. Fatos. Apenas fatos.”, disse.

Após a postagem, internautas questionam se a Constantino age por má fé ou por incapacidade de analisar os fatos.

Veja:

Meu Deus,o Constapano quer lacrar com a gadolândia, mas só mostra o nível de burrice,ANIMAL!!!! pic.twitter.com/UkZgtxZlwy — Carlos Hume (@democrata75) October 18, 2021

Hahaha



Agora compare a taxa de mortes entre vacinados e não-vacinados.



Qual será o objetivo de um post assim, tão obviamente burro?



(Lembrem-se que ele próprio se vacinou.) pic.twitter.com/vD3gWmEspp — Joel Pinheiro 🇧🇷 (@JoelPinheiro85) October 18, 2021

Rodrigo Constantino é uma das pessoas mais sem caráter e sem nenhuma gota de decência que já surgiu no meio da direita brasileira.



É completo aleijado moral https://t.co/WfWIyCYqoT October 18, 2021

Cara, na boa, vc ainda pode apagar essa confissão de burrice ! pic.twitter.com/v89CFjvWMp — Alezan 💉🌈 🆘 (@Alezan03360487) October 18, 2021

