Craque Neto detona Abel Braga ao vivo após comentário homofóbico (vídeo)

247 - A fala homofóbica do técnico Abel Braga, feita em sua primeira coletiva após retornar ao comando do Internacional, repercutiu de forma intensa no programa Os Donos da Bola desta segunda-feira (1º).

Logo no início da atração da Band, Neto interrompeu a pauta esportiva para abordar o comentário do treinador, que criticou o uso da camisa rosa utilizada pelo time em uma ação do Outubro Rosa, campanha promovida pelo clube em parceria com a Adidas para conscientização sobre o câncer de mama. Na coletiva, Abel afirmou que “camiseta rosa” o time não usa porque “é coisa de viado”, e completou: “Pô, eu não quero a porra do meu time treinando de camisa rosa, parece time de viado”.

A declaração provocou forte indignação no apresentador, que dedicou vários minutos do programa ao episódio e criticou duramente não apenas o treinador, mas também a postura do Internacional diante da situação. Visivelmente revoltado, Neto afirmou: “Abel Braga, vocês merecem cair. Vocês merecem cair pra 5ª divisão. Porque quando o treinador entra e fala… por sinal, você sabe o que significa o Outubro Rosa? Que a Adidas […] mas não pode viado jogar… não é viado, não, meu irmão! É homossexual, é orientação sexual. Todos nós somos iguais. Todos perante a Deus”.

O apresentador seguiu o ataque ao que considera um ambiente permissivo no clube para declarações desse tipo. Para ele, os problemas do Inter vão muito além da polêmica envolvendo o uniforme especial: “‘Ah, meu time não vai jogar de rosa porque é viado. Nossa, que legal! E ninguém fala nada. O problema do Inter é jogar de rosa. Não são as pessoas que roubam, não foram as pessoas que fizeram mau negócio, administração errada, diretor errado, jogador medíocre… cambada de covardes! Não são os 53 gols que tomou no Brasileiro… ninguém fala nada, mas eu falo”.



