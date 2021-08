Crises de pânico, ansiedade e perda de memória: Lumena revela impactos do BBB na saúde

Em vídeo no YouTube, a ex-BBB relata o impacto do cancelamento causado por sua participação no reality show edit

247 - A ex-BBB Lumena Aleluia, em vídeo publicado no YouTube nesta terça-feira (3), contou como o "cancelamento" que sofreu após participar da mais recente edição do reality show da TV Globo afetou sua saúde, causando-lhe crises de pânico, ansiedade e perda de memória.

Durante o confinamento no programa, relatou Lumena, sua família, namorada, e até o terreiro que frequentava passaram a receber ameaças. "Quando eu saí do programa, como eu não entendia bem o que estava acontecendo, eu tive alguns processos de adoecimento muito fortes. Dentre eles, pânico, fobias, crises de ansiedade, perda de memória, o que me convocou a buscar ajuda profissional num processo de autocuidado. Foi o que me deu coragem para assumir uma relação de ressignificar essa experiência de cancelamento".

Entre os ataques que recebeu, havia conteúdos racistas, xenofóbicos e de intolerância religiosa.

PUBLICIDADE

A ex-BBB, no entanto, disse que as mensagens de ódio na internet faziam parte de uma camada "superficial" da realidade. Nas ruas, segundo ela, o que havia era carinho da população. "Quando eu saí na rua, eu recebi foi abraço. Recebi acolhimento, beijo. Obviamente de pessoas que entenderam minhas cicatrizes, feridas e adoecimentos que o jogo proporciona".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.