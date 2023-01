"Damares na cadeia" explode nas redes após Fantástico revelar novas imagens do terror contra os yanomami

Apoie o 247

247 - O programa Fantástico, exibido neste domingo (29) na Rede Globo, mostrou novas imagens da crise humanitária envolvendo os ianomami e a negligência da gestão de Jair Bolsonaro para conter o cenário de fome e violência provocadas pelo avanço do garimpo no local, prática inclusive apoiada pelo governo.

Damares Alves, que encontra-se no topo dos assuntos mais comentados do Twitter com a tag #Damaresnacadeia, foi Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e chegou a até mesmo vetar ajuda ao povo.

A ex-ministra, atual senadora, em outubro de 2020, pedia que Jair Bolsonaro (PL) retirasse da lei de proteção aos indígenas a obrigação de União, estados e municípios fornecerem itens como água potável, leitos de UTI; ventiladores pulmonares; materiais de limpeza, higiene e desinfecção; e informativos sobre a Covid-19.

