Danilo Gentili ataca Luísa Sonza: "só é famosa porque rebola de fio-dental” (vídeo)

Metrópoles - O nome de Danilo Gentili está, mais uma vez, nos assuntos mais comentados do Twitter. Na noite dessa quarta-feira (1), o apresentador participou do Planeta Podcast e disparou críticas contra Luísa Sonza, afirmando que ela só é conhecida por se “relacionar com um famoso” e “rebolar de fio-dental”.

O assunto surgiu quando Gentili afirmou que essa nova geração problematiza tudo. Logo em seguida, ele lembrou de uma conversa com os humoristas Oscar Filho e Diogo Portugal, onde eles falavam sobre a voz de Sentadona.“Estávamos falando da Luísa Sonza, ai eu peguei e falei: ‘Quem é Luísa Sonza?, uma mulher que ficou famosa porque namorou com um homem famoso”, disparou ele.

“E que fica com um discurso de que não pode ficar objetificando mulher, mas só é famosa porque fica rebolando de fio-dental! Olha o tamanho dessa esquizofrenia que eu estou descrevendo aqui: ela ganha dinheiro mostrando o rab* e rebolando! Só que ela diz que isso não pode ser feito, porque é objetificar a mulher”, seguiu ele.

Os apresentadores do podcast concordaram com Gentili, e ele acrescentou: “A menina diz que não é pra objetificar a mulher, que a mulher tem que ser reconhecida pelo talento. Aí ela canta, mas rebola pelada para todo mundo e faz ela rebolar pelada ser notícia. Aí se você aponta hipocrisia ‘não, é meu corpo, minhas regras'”.

Não é a primeira vez

Essa não é a primeira vez que Gentili ataca Luísa Sonza. Em uma outra ocasião, o apresentador do SBT compartilhou uma entrevista da cantora, onde ela dizia que “a sociedade tem medo de mulheres fodas, que mostram a bunda.”Em resposta, Gentili disparou: “Mostrar a bunda qualquer uma mostra. O ser foda é que é difícil. Exemplo de uma mulher foda no ramo: Anitta. Ela venceu por ela mesmo, sem precisar da projeção do namorado ou marido. Essa sim é foda.”

