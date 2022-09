De vermelho e fazendo o "L" de Lula, Bruna Marquezine brinca: "o voto é secreto" (vídeo)

Apoie o 247

247 - De vermelho e fazendo o "L" de Lula, a atriz Bruna Marquezine participou do podcast “Quem pode, Pod”e ressaltou que irá votar no petista no primeiro turno. “Meu voto é secreto”, brincou a artista com o jargão referente ao candidato.

>>> Bruna Marquezine declara voto em Lula e petista agradece

Ela ainda ressaltou que a classe artística precisa se posicionar politicamente, sem medo de perder alguns seguidores. "Ser artista já é um ato político, ou seja, devemos nos expressar”, disse.

A BRUNA MARQUEZINE FALANDO QUE O VOTO É SECRETO E TODA DE VERMELHO 🗣 pic.twitter.com/T2XYvfsQ0f — PEDRAO (@Itspedrito) September 14, 2022





