Deolane Bezerra se manifesta pela primeira vez após polícia levar joias e carros de sua casa

Apoie o 247

ICL

247 - Deolane Bezerra, de 34 anos, se manifestou após a polícia ir em sua casa em Alphaville, em São Paulo, para fazer a apreensão de joias e um carro de R$ 1 milhão. Ela é alvo de investigação por participação de influencers em publicidades para a empresa Betzord — que atual no segmento de apostas esportivas. A reportagem é do portal Splas.

Por meio dos stories, no Instagram, a advogada e DJ apareceu ao lado de um avião após voltar de viagem do Nordeste e declarou que não estava nem um pouco preocupada com a investigação da polícia.

“Gente do céu, acabei de descer do avião e meu celular está estourado. Vou ver tudo que estão falando a meu respeito mais uma vez. É, Brasil, é sobre isso. Ter opinião política, ser verdadeira e trabalhar honestamente muitas vezes gera isso, né? Mas vamos para mais um processo”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A influenciadora ainda ironizou que o sucesso lhe trouxe dinheiro e processos. "Deolane, o que você ganhou depois da fama? Processos. Um bocado, mas vamos para cima, né? Sou brasileira e não desisto nunca. Bora pra luta", finalizou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Deolane Bezerra se tornou alvo de uma investigação e recebeu, na tarde de hoje, em sua casa em Alphaville, uma equipe da 27ª DP de São Paulo. Os policiais cumpriram ordem judicial de busca e apreensão a fim de coletar provas para o inquérito que busca investigar influenciadores que fizeram publicidades para a empresa Betzord, que atua no segmento de jogos e apostas esportivas on-line. A informação foi confirmada a este colunista Lucas Pasin, de Splash, com Daiane Bezerra, irmã da influenciadora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE