Deputada de SC Júlia Zanatta, que insinuou morte de Lula em estampa de camisa, agora se vitimiza: “sofro ameaças”

247 - Após gerar imensa repercussão e ver o seu nome no assunto mais comentado do Twitter Brasil, com a hashtag #cadeiaparajúlia, a deputada bolsonarista Júlia Zanatta (PL-SC) usou suas redes para dizer que não existe maldade alguma em usar uma camisa insinuando o assassinato do presidente Lula, como mostra a imagem abaixo:

Nas redes sociais, em resposta à chuva de críticas, ela se diz vítima de uma perseguição e culpou a "extrema esquerda” pelo ato.

“Mesmo com ameaças, continuarei defendendo nossos valores. A ditadura do PT é isso, quem não concorda com eles é ameaçado de cassação”, disse extremista.

