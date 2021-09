Deputado bolsonarista é execrado após defender agressor de Maria da Penha, que a deixou paraplégica

Leio que deputado estadual de SC, do PSL, publicou nas redes encontro com o agressor da Maria da Penha (n terá o nome divulgado).O dep disse ter ouvido uma versão “intrigante” do caso. MARIA DA PENHA TOMOU TIRO NAS COSTAS, ELETROCHOQUE E ESTÁ EM CADEIRA DE RODAS. Sério? Nauseante