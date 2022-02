DerrubaMalafaia: internautas pedem a remoção de vídeos de Silas Malafaia do Youtube

Assunto esteve entre os 5 temas mais comentados do Twitter. Malafaia tem vídeos vídeos no seu canal defendendo o chamado “tratamento precoce” contra a Covid-19 edit

Apoie o 247

ICL

247 - Internautas foram às redes sociais nesta sexta-feira, 18, com a hashtag #DerrubaMalafaia. O assunto chegou a estar entre os 5 temas mais comentados do Twitter. O movimento pede a retirada do ar no YouTube de vídeos no canal do pastor com a defesa do chamado “tratamento precoce” contra a Covid-19, com remédios ineficazes contra a doença.

Nesta sexta, o Youtube proibiu Monark, ex-apresentador do Flow Podcast, de abrir um novo canal e seguir sua carreira na plataforma, por ser favorável que nazistas tenham o direio à legalização de um partido no Brasil.

Em torno de #DerrubaMalafaia, internautas reuniram vídeos e lives de 2020 em que Malafia defende medicamentos como a ivermectina, a azitromicina e a cloroquina, do chamado “Kit Covid”, que é defendido por Jair Bolsonaro (PL) e apoiadores. É comprovado, no entanto, que o método não é eficaz no combate ao coronavírus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE