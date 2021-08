Direita lança campanha 'Nem Lula nem Bolsonaro' e leva #Dia12BolsonaroVaiCair aos trends

247 - A direita brasileira marcou para 12 de setembro uma manifestação com o mote "Nem Lula Nem Bolsonaro”, em busca de fortalecer as buscas por um nome da chamada "terceira via" para disputar a eleição presidencial de 2022 contra Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, favorito para o pleito.

A campanha adotou como símbolo um trevo. Renan Santos, do Movimento Brasil Livre (MBL), explicou ao O Antagonista o motivo: "surgiu no perfil de um cara aleatório a ideia de montar um trevo, porque trevo é o número 3, 3ª via. Não tem candidato por trás, não tem nada. É meio aleatório. O Amoêdo já tirou foto com isso, estou com foto do Doria, vou postar. O Mandetta também vai postar. É pela causa".

A hashtag #Dia12BolsonaroVaiCair chegou a ser um dos assuntos mais comentados no Twitter na tarde desta sexta-feira (27).

Além do MBL, o movimento Vem Pra Rua também aparece como incentivador do ato.

