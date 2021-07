DJ Ivis aparece em vídeos chocantes dando socos e chutes na mulher (imagens fortes)

247 - Pamela Gomes de Holanda, companheira de Iverson de Souza Araújo, o DJ Ivis, compartilhou nas suas redes sociais, neste domingo (11), uma série de vídeos que mostram o artista a atacando com tapas, socos e chutes. As agressões aconteceram em março deste ano, mas Pamella Holanda compartilhou os vídeos somente neste domingo (11).

Pamella publicou o vídeo em sua conta no Instagram onde aparece sendo agredida na frente da filha do casal, de uma mulher e de um outro homem, ainda não identificado. Ela também publicou várias fotos de como o rosto ficou após as agressões.

Em sua conta no Instargam, o produtor confessou as agressões, mas disse que é vítima de uma chantagem, segundo informações do portal UOL .

Por nota, o artista se pronunciou. “Infelizmente não temos vivido uma relação saudável há algum tempo e já faz uma semana que estamos separados de fato. Estamos tentando de todas as maneiras que tudo isso tenha uma solução. Temos uma filha que não precisa viver no meio de conflitos. Desde a separação, semanalmente, envio um valor para as despesas, já deixei pago pediatra e vacinas da nossa filha”, comentou DJ Ivis.

Assista aos vídeos. Imagens fortes

DENUCIEM ESSE COVARDE DO DJ IVIS QUE SÓ TEM CULHÃO PARA BATER EM MULHER 😡

pic.twitter.com/lxxqmX1CNQ July 11, 2021

O covardão DJ Ivis além de bater na mulher faz isso na frente de um bebê



pic.twitter.com/XieTCc0M2Q — Juliana (@ajulysantos) July 11, 2021

Mds a criança na cama e ele agredindo a mulher, eu tô muito enojada. vc é um desgraçado dj ivis eu te odeio 😤 pic.twitter.com/tpHJlEj56z — debi.ᵇˢ 🍫 (@kccabello35) July 11, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.