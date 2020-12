Djonga é criticado nas redes após show que causou grande aglomeração

247 - O rapper Djonga entrou nos temas mais comentados do Twitter nesta segunda-feira (7) após surgirem imagens e vídeos de um show seu no último sábado (5) na cidade do Rio de Janeiro que causou grande aglomeração.

Internautas criticaram fortemente o rapper por ter causado um evento que não respeita as regras sanitárias recomendadas para conter a Covid-19. A rede pública do Rio está com 90% dos leitos de UTI ocupados.

Confira alguns tuítes abaixo:

Rio de Janeiro batendo recordes de internados e mortos por covid. Que bom que o nome do Djonga nas redes é “Deus”, talvez assim ele consiga cuidar da vida dessas pessoas. pic.twitter.com/xBsWaCWGl9 — Lana de Holanda (@lanadeholanda) December 7, 2020

PAREM DE ENDEUSAR ARTISTAS!



FOI IRRESPONSÁVEL E PRONTO!



NÃO QUEIRAM JUSTIFICAR O ERRO DO DJONGA, NO ERRO DE OUTRAS PESSOAS.

É TODO MUNDO ADULTO NESSA MERDA OU SÓ ESTÃO BRINCANDO DE SER?



ELE É UM ARTISTA INCRÍVEL, MAS FEZ MERDA CARA. É DIFÍCIL RECONHECER ISSO? — Babiy Querino (@_Queenrino) December 7, 2020

Djonga reagiu em seu Twitter, mas depois sua conta foi apagada: “O show foi pra galera que só trabalha e se f*** e está exposta a um milhão de merda o tempo todo, e que não teve o direito de parar, acho estranho a favela só poder se f*** e não poder curtir. Se for totalmente inaceitável o que fiz, nada que eu fale vai resolver”.

“Não sou cego e sei toda a problemática que essa fita envolve. Inclusive não me isentei em estar do lado do meu povo tanto no micro, quanto no macro, nunca, que seja na pandemia ou antes. Eu boto a cara sempre, mas minhas opiniões às vezes são controversas sobre solução”, escreveu.

“Eu vim de baixo igual aquelas pessoas, então ouço a visão delas e muitas vezes concordo também. A favela pensa e sabe tomar decisões, ainda que vocês não concordem com elas e eu por outro sempre deixei claro minhas contradições, não consigo pensar em linha reta. Nenhum argumento que eu usei pra minha escolha de ter feito o show é irrefutável e eu sei disso. E eu acho que é justo vocês falarem o que for também. Isso não significa terminar em paz e concordando sempre", afirmou. "Pedir desculpa nesse momento igual geral faz quando é questionado aqui seria hipocrisia minha"”, finalizou o rapper.

