Doguinha foge de caixa em Congonhas, dá vários dribles em funcionários e paralisa operações do aeroporto (vídeo)

247 - Uma cachorra provocou a interrupção temporária das operações no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, após fugir da caixa de transporte e correr em direção à pista de pousos e decolagens. O episódio ocorreu na tarde de quarta-feira (11) e mobilizou equipes de segurança do terminal. As informações foram divulgadas inicialmente pela CNN Brasil.

De acordo com a concessionária Aena, responsável pela administração do aeroporto, o incidente aconteceu durante o desembarque de passageiros de um voo. Ao perceber a presença do animal na área operacional, a administração decidiu suspender temporariamente as atividades para garantir a segurança das aeronaves e evitar qualquer risco de acidente.

A paralisação das operações durou cerca de nove minutos, entre 15h26 e 15h35. Apesar do susto, nenhum voo foi cancelado em decorrência do ocorrido, embora alguns procedimentos de pouso e decolagem tenham precisado ser momentaneamente interrompidos.

Segundo relatos publicados nas redes sociais, a cachorra havia sido recentemente adotada e estava sendo transportada para a cidade do Rio de Janeiro, onde viveria com a nova tutora. O animal, batizado de Kim, escapou da caixa de transporte antes de embarcar e acabou correndo pelo pátio do aeroporto.A médica Gabriela Salles relatou o episódio em uma publicação nas redes sociais e explicou que uma amiga estava responsável por levar a cadela até a capital fluminense.

"A Kim saiu da caixinha de transporte, saiu correndo pelo aeroporto de Congonhas e foi pro meio da pista de avião e parou o aeroporto. O avião teve que dar a volta", informou Gabriela.Após a fuga, equipes de emergência e segurança aeroportuária foram acionadas para localizar o animal e retirá-lo da área da pista. Após vários dribles de Kim nos funcionários, o resgate foi realizado com sucesso e a cachorra foi devolvida à passageira responsável pelo transporte.

Segundo a concessionária que administra o aeroporto, a situação foi controlada rapidamente e as operações voltaram ao normal logo após a retirada do animal da pista.