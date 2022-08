Dono da Renner assina carta pela democracia e vira alvo de milícias bolsonaristas

Apoie o 247

247 - O CEO das lojas Renner José Galló da Renner, que há 20 anos comanda a empresa, consta entre os empresários que assinaram a carta pela democracia, manifesto criado por ex-alunos de direito da USP que faz a defesa do estado de democrático de direito contra as ameaças golpistas de Jair Bolsonaro.

A ação enfureceu as milícias bolsonaristas, que prometeram boicote às lojas. No entanto, internautas também elogiaram a ação do empresário e exaltaram a marca.

“Lojas Renner, esse é o dono. Assinou manifesto Contra presidente @jairbolsonaro , podemos viver sem lojas Rener (sic)”, esbravejou um bolsonarista.

“Descobri agora que o dono da Renner é contra o Bozo. Ah que delícia. Adorava comprar roupinhas lá.Obaaaaaaa. Já posso voltar. Vou pegar um dia das férias para ficar garimpando”, disse outra internauta.

