Eduardo Bolsonaro lança loja em homenagem ao pai e vira piada nas redes: 'Vendedor de calendário'

247- O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) lançou, na tarde deste domingo, a Bolsonaro Store, uma loja de produtos em homenagem a Jair Bolsonaro (PL). Ao anunciar a novidade em vídeo publicado em suas redes sociais, o parlamentar atuou como "garoto-propaganda" e apresentou um calendário com fotos do pai em seu período na Presidência. A iniciativa imediatamente virou piada nas redes.

No vídeo, Eduardo apresenta o calendário da nova loja com "fotos exclusivas e de qualidade", e imagens da posse de Bolsonaro e de seus quatro anos de governo são exibidas, além de registros do produto anunciado. Na versão de parede, ele é vendido no site por R$ 59.

"Quem conhece o passado consegue enxergar melhor o futuro. E é pra manter vivo na sua memória os bons trabalhos do presidente Jair Bolsonaro que eu te convido a conhecer o calendário da Bolsonaro Store", diz o deputado.

Veja:

