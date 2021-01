Eduardo Bolsonaro tenta justificar a compra de leite condensado para a dieta dos soldados

247 - Eduardo Bolsonaro virou motivo de piada nesta quarta-feira (27) após usar suas redes sociais para sair em defesa de seu pai e o gasto exorbitante de R$15 milhões apenas com leite condensado, entre outros itens como bombons e chiclete.

Ele disse que “o item [leite condensado] é um produto calórico indicado a quem faz muitas atividades físicas e serve de base para a elaboração de vários outros alimentos comuns a mesa dos brasileiros como bolos”.

Eduardo ainda ressaltou a importância do item para as Forças Armadas. "Ora, o MD abriga as Forças Armadas e seu efetivo de 334.000 homens e mulheres do serviço ativo. Com este valor poderia-se comprar pouco mais de 6.500 latas de leite condensado/dia, algo bem razoável para uma tropa de 334.000 militares".

A história de Eduardo virou piada nas redes. Internautas disseram que os argumentos de Eduardo não possuem sentido algum.

O Portal da Transparência do governo federal saiu do ar na noite desta terça-feira (26), um dia depois da divulgação dos gastos do Executivo em alimentação, que somaram R$ 1,8 bilhão em 2020.

Veja a repercussão:





